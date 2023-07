Mondiali scherma Milano 2023, sciabola femminile: niente medaglie per l’Italia, Criscio out ai quarti

La sesta giornata dei Mondiali di Milano 2023 di scherma, in corso di svolgimento da sabato 22 a domenica 30 luglio, non sorride all’Italia per quanto riguarda la sciabola femminile. Non sono infatti arrivate medaglie e le quattro azzurre protagoniste sono tutte uscite di scena prima della semifinale. Out al primo turno Chiara Mormile, battuta per 15-12 al primo turno dalla giapponese Takashima. Ai sedicesimi di finale è uscita di scena Michela Battiston, che ha sprecato un vantaggio di 14-10 contro la cinese Yang. Rossella Gregorio si è arresa agli ottavi di finale alla francese Apithy-Brunet per 15-10. Infine, il cammino di Martina Criscio si è interrotto a un passo dal podio, ai quarti di finale. Fatale la sconfitta per 15-9 contro la più quotata giapponese Emura.

