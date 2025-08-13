Jannik Sinner ha vinto il primo set, ma il match al Masters 1000 di Cincinnati è stato interrotto: il motivo.

Il programma di Cincinnati è stato interrotto. Ad andarci di mezzo è stato anche Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, in campo per il match degli ottavi di finale contro il francese Mannarino, era in vantaggio di un set. Il n.1 al mondo, aveva vinto il primo set 6-4 mantenendo il break ottenuto al terzo game sul servizio dell’avversario.

Al servizio, Sinner non ha concesso nulla, anzi, ha rischiato di ottenere un secondo break al settimo gioco in cui ha avuto due opportunità, non sfruttate, a disposizione. Concluso il set, nel secondo il leitmotiv non è cambiato ma l’incontro è stato sospeso durante il quarto game causa pioggia.

Sinner-Mannarino, pioggia a Cincinnati: programma interrotto

La pioggia ha interrotto il match tra Sinner e Mannarino, così come il resto del programma.

L’incontro degli ottavi di finale tra i due riprenderà dov’è stato interrotto, ovvero sul 40-30 nel quarto game con al servizio l’altoatesino che è al momento sotto 1-2 nel secondo set.