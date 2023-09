Mondiali rugby maschile 2023: vincono Inghilterra e Sudafrica, le Figi sorprendono l’Australia

La grande sorpresa odierna dei Mondiali 2023 di rugby maschile, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia, non può che essere la vittoria delle Figi. Dopo il ko contro il Galles, la nazionale oceanica ha reagito e superato per 22-15 l’Australia. Decisiva la meta di Tuisova insieme ai numerosi calci di punizione trasformati da Kuruvoli. Netto successo invece del Sudafrica, che ha travolto per 76-0 la Romania in un match a senso unico ed ha raggiunto a punteggio pieno l’Irlanda. Infine, l’Inghilterra ha sconfitto per 34-12 il Giappone, bissando la vittoria al debutto maturata contro l’Argentina e portandosi provvisoriamente in vetta al girone.

