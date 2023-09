Highlights e gol Real Madrid-Real Sociedad 2-1: Liga 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

Il video con gli highlights e i gol di Real Madrid-Real Sociedad 2-1, match valido per la Liga 2023/2024. I blancos vanno sotto per effetto del gol di Barrenetxea, poi ci sarebbe anche il raddoppio basco ma interviene il Var. A quel punto i padroni di casa trovano coraggio e nel secondo tempo la ribaltano con Valverde e Joselu, rimanendo in vetta al campionato a punteggio pieno. Gli ospiti tutto sommato si presentano bene alla sfida contro l’Inter.