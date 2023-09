Serie C 2023/2024, la Casertana ferma il Benevento. Vince il Catania, Crotone ancora ko

L’Avellino non va oltre un pareggio casalingo per 0-0 contro il Foggia nel match valevole per la quarta giornata del girone C del campionato di Serie C 2023/2024. Stesso punteggio anche tra Casertana e Benevento, mentre il Catania vince ancora superando 2-0 il Picerno. Successi anche per Potenza e Turris, che si sbarazzano rispettivamente di Monopoli e Sorrento. Crotone ancora sconfitto, la Virtus Francavilla si impone 3-1.

AVELLINO-FOGGIA

La squadra rossonera si rende protagonista di un buon avvio di gara, sfiorando la rete del vantaggio in più frangenti prima con Garattoni e poi con una conclusione dalla distanza di Schenetti. Gli irpini, dal loro canto, inizialmente fanno fatica ad affacciarsi nella metà campo avversaria e soltanto intorno alla mezz’ora riescono a creare qualche pensiero a Nobile. Dopo un minuto di recupero si torna negli spogliatori sul parziale di 0-0.

Nella ripresa è sempre il Foggia a provarci con maggiore convinzione, ma manca la precisione. L’Avellino, invece, fa ben poco in fase offensiva prestando il fianco al contropiede della squadra ospite. Le emozioni sono davvero poche, tant’è che le due squadre si accontentano di un punto per parte.

CASERTANA-BENEVENTO

I padroni di casa hanno il giusto approccio alla partita e riescono a costringere i giallorossi nella propria metà campo per i primi dieci minuti, ma poi alla distanza anche la formazione ospite viene fuori. Al 16′ mister Cangelosi perde Carretta per infortunio e al suo posto manda in campo Taurino. Il match si incattivisce e il direttore di gara è costretto ad estrarre ben cinque cartellini gialli nell’arco di pochi minuti. Prima dei tre minuti di recupero Taurino impegna nuovamente Paleari con un tiro al volo dai 25 metri, ma il portiere è bravo a difendere lo 0-0.

Nella seconda frazione di gara il Benevento torna in campo con la giusta determinazione e, grazie ad un paio di sostituzioni di mister Andreoletti, si scuote colpendo un clamoroso palo al 50′ con Ferrante. Qualche minuto più tardi è Toscano ad impensierire Venturi con un tiro da fuori area, così come fa Toscano con Paleari, ma entrambe le occasioni non vengono capitalizzate. Nel finale i campani vanno ancora molto vicini al vantaggio con Berra che, da due passi, di divora la rete. Alla fine la partita termina sul punteggio di 0-0.