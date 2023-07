Mondiali Fukuoka 2023, pallanuoto: Setterosa domina il Sudafrica 24-2 e ottiene il secondo successo

Buona anche la seconda per il Setterosa, che domina con il punteggio di 24-2 il Sudafrica e ottiene un altro successo ai Mondiali di Fukuoka 2023. La nazionale di Carlo Silipo – bronzo europeo a Spalato 2022 – soffre solo un tempo, chiuso avanti 2-1, poi piazza un micidiale e decisivo 8-0 di break per il determinante 10-1 in avvio di terza frazione. Quattro reti a testa per Giustini e Bettini, tre per Palmieri, Picozzi e Avegno in un match che dal secondo tempo in poi non ha avuto storia.

PALLANUOTO FEMMINILE: RISULTATI, CLASSIFICHE E TABELLONE

PROGRAMMA PALLANUOTO MASCHILE E FEMMINILE: DATE E ORARI

MONDIALI PALLANUOTO: IL REGOLAMENTO, COME FUNZIONANO

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

Le azzurre, inserite nel Gruppo C, restano a punteggio pieno dopo due gare, in attesa dello scontro diretto di giovedì contro la Grecia. Un match decisivo per il piazzamento finale, dato che vincendo il gruppo l’Italia salterebbe un turno ed eviterebbe l’incrocio contro le le tricampionesse olimpiche in carica degli Stati Uniti. Le due formazioni si sono affrontate poche settimane fa nelle Finals di World Cup in California, con le greche in grado di imporsi 10-9 nel match che valeva per il sesto posto.

MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE

GLI ITALIANI IN GARA. GIORNO PER GIORNO

TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

LE DICHIARAZIONI – “Non è mai facile mantenere alta la concentrazione in queste partite ma le ragazze sono state brave – il commento di coach Silipo -. Sto apprezzando molto lo spirito che c’è nel gruppo: tutte voglio raggiungere l’obiettivo. Adesso resettiamo e mettiamo subito la testa nel match decisivo, per questa fase, contro la Grecia. Sarebbe fondamentale vincere per avere un percorso meno insidioso”. Le parole di Sofia Giustini: “Siamo state brave a scendere in acqua con la giusta concentrazione, senza spendere troppe energie. Sappiamo quanto conti la partita con la Grecia: sappiamo che possiamo giocarcela e vincere, ma per farlo bisognerà essere perfette”.