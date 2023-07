Mondiali Fukuoka 2023, nuoto di fondo: Paltrinieri e Acerenza argento e bronzo nella 5 km

Dopo la delusione della 10 km arriva il pronto riscatto da parte di Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, rispettivamente argento e bronzo nella 5km ai Mondiali di Fukuoka 2023. Una gran prestazione da parte dei due azzurri, gli unici in grado di tenere testa ad un fenomenale Florian Wellbrock, il quale bissa il titolo della 10 km. Il tedesco arriva al traguardo in 53’58″0; Gregorio Paltrinieri tocca in 54’02″5, Domenico Acerenza in 54’04″2. Più lontano gli altri favoriti della vigilia, dal tedesco Oliver Klemet, distaccato a quasi un minuto, all’unghere Rasovszky e all’ucraino Romanchuk.

E arriva il bis anche da parte di Leonie Beck che si prende l’oro nella prova femminile in 59’31″7. La tedesca prevale sull’olandese Sharoon Van Rouwedaal, seconda in 59’32″7, e sulla brasiliana Ana Marcela Cunha, campionessa uscente, terza in 59’33″9. Eccellente quinto posto per Barbara Pozzobon: la trentenne di Maserada del Piave, argento europeo nella 25 km di Ostia lo scorso anno, fornisce un’ottima prestazione echiude in 59’35″8. Più indietro Rachele Bruni che giunge ventunesima a quasi due minuti (1h01’24″2) dalla vincitrice:

Soddisfatto il coordinatore tecnico Stefano Rubaudo, che tra le altre cose sottolinea le difficoltà del campo gara: “Dopo la dieci chilometri c’era fiducia e consapevolezza. Purtroppo questo è uno sport di opportunità. Qualche errore di valutazione sul tipo di bacino è stato commesso e soprattutto Acerenza ne ha sofferto limitando la sua performance. In questo bacino non si vede nulla e non è congeniale alle sue caratteristiche. Oggi li ho visti molto allegri e spensierati rispetto all’altra vigilia. Queste medaglie ci danno fiducia per la staffetta, soprattutto se la Germania dovesse rinunciare a Wellbrock al posto di Muffels. Noi ce la giocheremo e non partiamo per il secondo posto. Bene anche la Pozzobon che ha migliorato tanto nella distanza a lei meno congeniale ed ha disputato una gara da protagonista”.