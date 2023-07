Cecchinato-Kotov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Bastad 2023

Marco Cecchinato affronterà contro Pavel Kotov nel primo turno dell’ATP 250 di Bastad 2023, torneo in programma dal 17 al 23 luglio. Non è un bel periodo per il tennista siculo, che dopo una buona stagione primaverile sul rosso è tornato a perdere qualche partita di troppo nell’ultimo mese e mezzo. Sono sei le sconfitte consecutive all’esordio per l’azzurro. Ora, con diversi punti in scadenza nelle prossime settimane, rischia di uscire nuovamente dai primi 100 del ranking mondiale. Quest’oggi sfida il russo Kotov, che ha superato le qualificazioni ma in realtà questa settimana ha una classifica di qualche posizione migliore rispetto al nostro giocatore. 1-1 i precedenti, entrambi giocati sulla terra battuta del challenger di San Marino: nel 2021 vinse il “Ceck”, dodici mesi fa invece il russo.

Cecchinato e Kotov scenderanno in campo oggi, martedì 18 luglio, come 3°match dalle 11:00.La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento svedese attraverso i canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). I telespettatori potranno seguire l’evento anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Bastad 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.