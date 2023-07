Mondiali Fukuoka 2023, nuoto artistico: Italia in finale con il settimo punteggio nel libero a squadre

Qualificazione alla finale ottenuta per l’Italia del libero a squadre di nuoto artistico ai Mondiali di Fukuoka 2023. Linda Cerruti, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero, Francesca Zunino, Giulia Vernice, Marta Iacoacci, Isotta Sportelli ed Enrica Piccoli chiudono in settima posizione la prova eliminatoria, ricevendo 116.9110 per gli undici elementi (4 acrobatici e 7 ibridi) e 116.9500 per l’impressione artistica (coreografia e musica, performance e transizione). Un punteggio di 233.1010 per le Azzurre, complice qualche errore di troppo che porta visibile delusione sui volti delle nostre ragazze, che venerdì alle 12:30 troveranno però in acqua alla ricerca di un’altra medaglia in questa prima settimana iridata.

Davanti a tutte c’è la Cina con 322.2731 punti che nuota su un altro pianeta e molto dietro di lei la Spagna neocampione del mondo del tecnico con 294.9313 e il Giappone padrone di casa con 293.4522. L’Ucraina risale posizioni rispetto alle ultime gare ed è quarta con 251.9500 ritrovando entusiasmo e fiducia.

“L’importante era andare in finale”, afferma Lucrezia Ruggiero. “Cancelliamo le negatività e riproviamoci”, incoraggia le compagne Linda Cerruti. “Nulla è compromesso – rassicura il capitano Enrica Piccoli – abbiamo 24 ore per rivedere tutto e correggere gli errori”. “Prestazione al di sotto delle aspettative – prosegue – Già dall’acqua ci siamo accorte di alcuni errori personali. Poi ci sono state le tre penalità. E’ un esercizio che abbiamo un po’ tralasciato per dare più spazio agli altri due, ripassandolo soltanto ieri. Ci servono un po’ più di ore per ripassarlo al meglio”.