Sonego-Ramos Vinolas in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Gstaad 2023

Lorenzo Sonego affronterà contro Albert Ramos-Vinolas nel secondo turno dell’ATP 250 di Gstaad 2023, torneo in programma dal 17 al 23 luglio. Dopo l’ottimo Roland Garros e una stagione sull’erba un po’ sfortunata anche nei sorteggi che gli son capitati, il numero quattro d’Italia torna sulla terra battuta e lo fa in Svizzera come una delle prime teste di serie del tabellone. All’esordio nel torneo proverà a vendicare Fabio Fognini, il quale al rientro dopo quasi un mese e mezzo di stop per infortunio ha ceduto abbastanza nettamente al primo turno contro il veterano tennista spagnolo.

Fognini e Ramos-Vinolas scenderanno in campo giovedì 20 luglio.