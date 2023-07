Mondiali Fukuoka 2023, pallanuoto: Setterosa sconfitto dalla Grecia e secondo nel Girone C

Il Setterosa subisce la sua prima sconfitta della fase a gironi ai Mondiali di Fukuoka 2023 e non riesce a conquistare il primato del gruppo C. Le Azzurre vengono sconfitte 16-12 nello scontro diretto contro la Grecia, che aveva battuto le nostre anche nell’ultima semifinale europea di Spalato. Niente qualificazione diretta ai quarti di finale, quindi, per le ragazze di coach Silipo: si dovrà passare attraverso il turno di ottavi, probabilmente contro la Nuova Zelanda, sabato mattina alle ore 10:00 italiane. Senza dubbio il cammino si complica, considerando che in un eventuale quarto potrebbero poi esserci le triolimpioniche degli Stati Uniti.

Il commento del commissario tecnico Carlo Silipo: “Nel primo tempo siamo andati subito in affano su ogni loro ripartenza. Abbiamo preso cinque reti di cui tre in controfuga. Abbiamo reagito, ma c’è mancata la forza per per farlo completamente. Ora faremo un’analisi approfondita prima dell’ottavo di finale. Non so se il problema sia psicologico, ma non siamo mai stati nel vivo della partita che avevamo prerarato bene alla vigilia. Forse la tensione ha creato un brutto scherzo alle ragazze. Quello che si è visto oggi non è il vero Setterosa; ora dovremo recuperare le energie in vista dell’ottavo di finale e poi solo allora penseremo all’eventuale quarto di finale con le olimpioniche degli Stati Uniti”.

Il commento di capitan Palmieri: “Più che demoralizzata sono arrabbiata. Abbiamo fatto tutto il contrario di quello che avevamo preparato. Io sono la prima ad assumermi le responsabilità, ma poi lo dovremo fare tutte insieme perché oggi non si è vista una squadra. Non abbiamo avuto una reazione, e questo ci ha complicato la strada verso la fine. Abbiamo giocato scollegate e non è la prima volta che succede. Questa partita dovra esserci da esempio per il futuro. L’avvio a razzo della Grecia non ci ha preoccupato, siamo rientrate, ma durante il match sono mancati gli occhi da tigre. Ora c’è da pensare all’ottavo di finale da vincere e poi un eventuale quarto contro gli Usa. Dovremo reagire per forza, così non si va da nessuna parte”.