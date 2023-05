Milano-Conegliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-2 finale Scudetto A1 Femminile 2022/2023 volley

Tutto pronto per Vero Volley Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano, partita valevole per il secondo turno della finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Marco Gaspari vogliono sfruttare il campo di casa per vincere e pareggiare i conti nella serie. Servirà però una grande prestazione per battere le pantere di Daniele Santarelli, che dopo la spettacolare vittoria di gara-1 vogliono imporsi anche in trasferta. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 20.45 di martedì 9 maggio all’Arena di Monza. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-2 Milano-Conegliano della finale dei Playoff Scudetto di Serie A1 Femminile 2022/2023.

STREAMING E TV – Gara-2 Milano-Conegliano della finale dei Playoff Scudetto A1 Femminile 2022/2023 sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv su Sky Sport Arena (e in streaming su Sky Go e Now) e in chiaro su Rai Sport + HD (e in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.