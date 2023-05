Regolamento Real Madrid-Manchester City: come funziona con i gol in trasferta

Il regolamento di Real Madrid-Manchester City: ecco come funziona con i gol in trasferta. Da ormai due anni l’Uefa ha cancellato la regola che in caso di parità nel doppio confronto a eliminazione diretta andava a considerare di valore doppio i gol segnati in trasferta. I gol in trasferta, così, non hanno più valore doppio. Dunque anche per lo scontro tra blancos e citizens conterà la semplice somma dei gol segnati tra andata e ritorno: un 2-1 all’andata e un 1-0 al ritorno, per esempio, porteranno a giocare i supplementari, così come un 1-1 all’andata e 2-2 al ritorno.