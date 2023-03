Miami Open 2023, la pioggia è protagonista nella notte: rinviate a giovedì Alcaraz-Fritz e Kvitova-Alexandrova

I protagonisti della giornata di mercoledì in Florida sono stati due: Jannik Sinner e la pioggia. Il tennista altoatesino è riuscito per il rotto della cuffia a tornare in campo e chiudere velocemente il suo match prima che il maltempo tornasse a farla da padrone sull’impianto di Miami Gardens. Cancellati tutti i restanti incontri e programma di giovedì stravolto. Nel corso della sessione diurna si giocheranno i due quarti maschili Medvedev-Eubanks e Cerundolo-Khachanov, oltre al quarto femminile tra Kvitova e Alexandrova, l’ultimo rimasto. Poi restano in sessione serale Alcaraz-Fritz ed in più si disputerà la prima semifinale donne tra Pegula e Rybakina.

Venerdì, invece che solamente le due semifinali maschili, si giocherà anche la seconda semi femminile. Pare inoltre scontato che il match tra Jannik Sinner e il vincente di Fritz-Alcaraz andrà in sessione notturna, considerando il programma di giovedì.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI GIOVEDI’