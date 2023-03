LIVE – Sinner-Ruusuvuori, quarti di finale Masters 1000 Miami 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Ruusuvuori, incontro valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2023 (cemento outdoor). L’altoatesino è reduce dal quarto turno contro il russo Andrey Rublev, spazzato via agilmente in due set. Adesso un incontro abbordabile contro il finlandese, che agli ottavi di finale ha battuto in rimonta lo spilungone olandese Botic Van De Zandschulp. L’azzurro, che la scorsa settimana è arrivato fino al penultimo atto in quel di Indian Wells, possiede tutte le carte in regola per avanzare al penultimo atto anche in quest’occasione. Il bilancio degli scontri diretti, infatti, recita un inequivocabile 4-0 in favore di Sinner.

Ben tre successi ai danni dello scandinavo, inoltre, sono arrivati sul duro e due proprio sui campi di Miami, dove Jannik ha eliminato Ruusuvuori nelle ultime due edizioni. I due possiedono un gioco molto speculare. Jannik, tuttavia, ha sempre dimostrato di essere maggiormente completo rispetto al rivale. In un’eventuale semifinale Sinner potrebbe incontrare nuovamente, tra gli altri, anche il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, suo giustiziere da poco in California. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 21:00 italiane (le 15:00 locali), con Sinner e Ruusuvuori pianificati come secondo incontro di giornata sullo Stadium.

