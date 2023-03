Miami Open 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 30 marzo

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco del Miami Open 2023 per quanto riguarda giovedì 30 marzo, completamente stravolto a causa della pioggia. Devono concludersi i quarti di finale, con tre incontri maschili ed uno femminile. Alle 19 apriranno Medvedev ed Eubanks, mentre alle 21 toccherà a Cerundolo e Khachanov. In contemporanea anche l’ultimo quarto wta tra Alexandrova e Kvitova. Restano nella sessione serale Alcaraz e Fritz, poi avrà luogo la prima semifinale tra Rybakina e Pegula.

STADIUM

ore 19: (4) Medvedev vs (Q) Eubanks

non prima delle ore 21: (18) Alexandrova vs (15) Kvitova

non prima delle ore 01: (1) Alcaraz vs (9) Fritz

non prima delle ore 02.30 (10) Rybakina vs (3) Pegula

GRANDSTAND

ore 21: (25) Cerundolo vs (14) Khachanov