Masters 1000 Montecarlo 2024, netto ko per Luca Nardi all’esordio: Auger-Aliassime si impone 6-2 6-3

Dura solamente 1h e 21′ l’esperienza in main draw al Masters 1000 di Montecarlo 2024 per Luca Nardi, eliminato da Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-2 6-3. Senza ombra di dubbio una delle migliori versioni del canadese da diversi mesi a questa parte: l’ex top-10, ora sceso alla posizione n°35 del ranking mondiale, chiude con un saldo positivo: 24 colpi vincenti e 19 errori, mentre Nardi dopo essersi ritrovato sotto sin dalle prime fasi dell’incontro non è mai riuscito ad ‘accendersi’ quest’oggi sul Centrale del Principato. Per il classe ’01 nordamericano ora un secondo turno contro la testa di serie numero tre del tabellone Carlos Alcaraz.

LA PARTITA – L’equilibrio nel primo parziale dura relativamente poco. Nel terzo game Nardi va già in difficoltà con un paio di doppi falli che lo costringono ad annullare una palla break. Il pesarese si salva, ma l’appuntamento con il break è solo rinviato: nel quinto gioco perde spesso il controllo del dritto e il canadese gli strappa il servizio salendo sul 4-2. Si apre un parziale importante per Auger-Aliassime, che consolida il vantaggio e sul 5-2 toglie nuovamente la battuta all’azzurro chiudendo al terzo set point con un passante vincente.

Il parzale diventa di cinque games a zero quando il classe ’00 tiene la battuta in apertura di secondo set. Nardi riesce finalmente a interrompere la striscia negativa con un buon secondo gioco, ma anche in questo caso l’equilibrio dura poo. Auger ottiene il break nel quarto game e prende il controllo anche della seconda frazione, che riesce a gestire senza patemi fino al 6-3 finale.