LIVE – Nardi-Auger Aliassime, primo turno Masters 1000 Montecarlo 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Nardi-Auger Aliassime, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra rossa). Il giovane pesarese è in buona fiducia dopo aver portato a casa due buone partite nel tabellone di qualificazione. Davanti a lui c’è subito un avversario ostico come il top quaranta canadese, contro cui ancora non si è scontrato nel corso della carriera. Quest’ultimo non è reduce da un ottimo inizio di stagione, potendo contare su un bilancio di otto vittorie ed altrettante sconfitte. Secondo le quote dei bookmakers, tuttavia, sarà proprio il giocatore nordamericano a partire leggermente avanti nei pronostici. In palio per il vincitore c’è un secondo turno elettrizzante ma decisamente scorbutico contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, terza forza del tabellone e beneficiario di un bye al debutto. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Court Rainier III, con inizio fissato a partire dalle ore 11.00.

