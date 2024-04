Masters 1000 Madrid, Musetti si arrende a Seyboth Wild: l’azzurro eliminato al secondo turno

Battuta d’arresto per Lorenzo Musetti. Nel corso del secondo turno del Masters 1000 di Madrid (Spagna, terra rossa), il tennista toscano viene sconfitto dal brasiliano Thiago Seyboth Wild con il punteggio finale di 6-4 6-4 dopo un’ora e ventinove minuti di gioco. Una partita ben giocata da parte del brasiliano che con la sua potenza e il suo diritto ha messo in continua difficoltà il gioco di Musetti, incapace di riuscire a trovare variazioni e un tennis più profondo per dare fastidio al suo avversario. Musetti, che all’esordio aveva usufruito di un Bye, dunque arriverà agli Internazionali d’Italia di Roma con questa brutta sconfitta e una stagione su terra da costruire in vista poi del Roland Garros.

PRIMO SET – L’inizio di partita è molto equilibrato con i due giocatori che tengono i rispettivi turni di servizio mettendo in mostra un buon tennis. Quello di Musetti è certamente più variegato e raffinato mentre il brasiliano spinge forte soprattutto con il diritto, ma non disdegna neanche la smorzata. Nel quarto game Musetti ha due palle break, ma Seyboth Wild riesce a riemergere e ad impattare sul 2-2. Break mancato, break subito: Musetti parte male, va sotto 0-40, prova a risalire ma alla terza palla break Seyboth Wild spinge forte con il diritto e vola sul 3-2. Lorenzo non riesce più a rendersi pericoloso sul servizio del giocatore brasiliano e cede la prima frazione di gioco con il punteggio di 6-4.

SECONDO SET – Lorenzo rischia di capitolare anche ad inizio secondo set, commette un doppio fallo sul 30-30 del primo game, ma annulla una palla break e tiene il primo gioco del parziale. Seyboth Wild alla battuta fa paura, spara servizi vincenti ed aces come se nulla fosse e non dà mai la sensazione di poter perdere il turno di servizio. Velocemente si arriva sul 3-3 e la pressione sale con Musetti che vive probabilmente il miglior momento della partita: sale sul 4-3 velocemente, ma anche qui non riesce a sfruttare la palla break. E la storia si ripete: break mancato e break subito. Spinge fortissimo con la risposta il brasiliano e poi chiude con uno smash pesantissimo: 5-4. Dopo il cambio di campo arriva la tensione del brasiliano che commette anche un doppio fallo, ma con il servizio si tira fuori: annulla un’altra palla break e mette fine alla partita con lo score finale di 6-4 6-4.