Canottaggio, Europei Szeged 2024: Rodini e Crosio in finale nel doppio pesi leggeri, Di Mauro sorride nel singolo

Giornata di recuperi per la flotta azzurra all’Europeo assoluto di canottaggio, in corso di svolgimento a Szeged in Ungheria. Nel due senza femminile Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò) e Kiri English-Hawke (Fiamme Oro) hanno chiuso al quarto posto alle spalle di Repubblica Ceca (1°), Germania (2°) e Olanda (3°) e devono accontentarsi della finale B. Può sorridere invece Gennaro Di Mauro (CC Aniene) che nel singolo maschile si piazza al secondo posto (7.19.98) nel primo recupero e trova l’accesso alla semifinale insieme al Belgio (1°) e a Irlanda e Bulgaria, prime due della classe nell’altra gara. Nel doppio pesi leggeri femminile la campionessa olimpica di Tokyo 2020 Valentina Rodini (Fiamme Gialle) e Silvia Crosio (SC Amici del Fiume) sono seconde in 7.23.63 e possono staccare il pass per la finale, insieme a Gran Bretagna (1°), Polonia (3°) e Svizzera (4°). Solo finale B invece per il quattro di coppia femminile composto da Federica Cesarini (Fiamme Oro/SC Gavirate), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Clara Guerra (Fiamme Gialle). Le azzurre chiudono al terzo posto alle spalle di Svizzera e Germania, qualificate per l’ultimo atto.