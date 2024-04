LIVE – Musetti-Seyboth Wild, secondo turno Masters 1000 Madrid 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Seyboth Wild, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Lorenzo debutto alla Caja Màgica contro il brasiliano Seyboth Wild, che al primo turno ha superato in due set Safiullin. Match che presenta delle insidie per il carrarino, che partirà però favorito secondo i bookmakers. In palio un pass per il terzo turno contro il vincente del match Alcaraz-Shevchenko; Seyboth Wild ha vinto l’unico precedente, seppur a livello Junior, allo US Open del 2018. Sportface garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata dalle ore 11.00.

