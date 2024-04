Masters 1000 Madrid 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del Masters 1000 di Madrid 2024, in programma da mercoledì 24 aprile a domenica 5 maggio. L’evento partirà in realtà lunedì 22 e martedì 23 aprile con le qualificazioni, mentre mercoledì scatteranno gli incontri di primo turno, con le 32 teste di serie che scenderanno dunque in campo tra venerdì e sabato. Proverà a rientrare Carlos Alcaraz, che a causa del problema al braccio è stato costretto a saltare gli appuntamenti di Monte-Carlo e Barcellona. Dovrebbe esserci anche Jannik Sinner, il quale ha dichiarato che usarà il torneo madrileno come preparazione verso gli attesi appuntamenti di Roma e Roland Garros. Insieme a lui in tabellone anche Musetti, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Darderi, Nardi e Berrettini, quest’ultimo ex finalista del torneo.

La copertura televisiva del Masters 1000 di Madrid sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le otto giornate di incontri attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, oltre a garantire la visione di tutti i campi tramite l’interattività. Sarà inoltre possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, Sportface garantirà ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine degli incontri per tutta la durata del prestigioso torneo monegasco. Di seguito il programma completo dell’evento.

PROGRAMMA MASTERS 1000 MADRID 2024

Mercoledì 24 aprile: Primo turno dalle 11:00

Giovedì 25 aprile: Primo turno dalle 11:00

Venerdì 26 aprile: Secondo turno dalle 11:00

Sabato 27 aprile: Secondo turno dalle 11:00

Domenica 28 aprile: Terzo turno dalle 11:00

Lunedì 29 aprile: Terzo turno dalle 11:00

Martedì 30 aprile: Ottavi di finale dalle 11:00

Mercoledì 1 maggio: Quarti di finale dalle 13:00



Giovedì 2 maggio: Quarti di finale dalle 13:00

Venerdì 3 maggio: Semifinali dalle 13:00

Domenica 5 maggio: Finale alle 15:30