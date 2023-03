NBA 2022/2023: Denver cade in casa contro Brooklyn, Lakers sconfitti dai Knicks

Sconfitta numero 22 nella regular season NBA 2022/2023 per i Denver Nuggets, che restano saldamente al comando della Western Conference ma masticano amaro per il ko casalingo contro i Brooklyn Nets. Alla franchigia del Colorado non basta la tripla doppia del solito Jokic (35, 20, 11), miglior realizzatore della serata: vincono gli ospiti per 122-120. Successo consecutivo numero 5 invece per i Philadelphia 76ers, che regolano i Washington Wizards grazie a un Joel Embiid da 34 punti.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Bene Cleveland e Oklahoma, rispettivamente contro Charlotte e San Antonio, mentre i Portland Trail Blazers crollano a New Orleans contro i Pelicans di uno scatenato Trey Murphy da 41 punti. Infine, s’interrompe la striscia di risultati utili per i Los Angeles Lakers, che dopo tre vittorie di fila devono arrendersi ai New York Knicks. A propiziare il successo per 112-108 sono Randle e Barrett, che in due mettono a referto 63 punti.