Maratona New York 2023, risultati e classifica: trionfano Tola e Obiri, Aouani settimo

Risultati e classifica della Maratona di New York 2023, ultima tappa dell’anno delle World Marathon Majors. La 52esima edizione della corsa sui 42,197 km tra le strade della Grande Mela incorona Hellen Obiri, che vince una splendida gara femminile tagliando il traguardo in 2:27.23. La keniota, già vincitrice della maratona di Boston, è rimasta nel gruppo di testa fin dall’inizio e nel finale è salita in cattedra, staccando le avversarie grazie a uno sprint notevole. Seconda piazza per l’etiope Letesenbet Gidey, mentre si è dovuta accontentare della terza posizione la campionessa uscente Sharon Lokedi.

Nel maschile, invece, a trionfare è stato Tamirat Tola, protagonista di una gara perfetta dal primo all’ultimo metro. Dopo l’allungo che gli ha permesso di staccare gran parte del gruppo, l’etiope ha continuato a spingere sull’acceleratore ed è arrivato a fare il vuoto alle sue spalle. 2:04.56 il suo crono, che oltre ad una prestigiosa vittoria gli regala anche il primato del percorso. Sul podio insieme a Tola, ma nettamente staccati, il keniota Albert Korir, secondo in 2:06.57, e l’etiope Shura Kitata, terzo in 2:07.11. Settimo posto infine per Iliass Aouani, unico azzurro ai nastri di partenza con i professionisti, che dopo una gara sempre tra i primi dieci è riuscito a risalire la china nel finale, chiudendo in 2:10.54. Per Aouani si tratta del miglior piazzamento in carriera sulla distanza, mentre per l’Italia si tratta della terza edizione di fila con un rappresentante in top 10 (Faniel terzo nel 2021, Meucci ottavo nel 2022). Di seguito l’ordine di arrivo.

ORDINE DI ARRIVO MASCHILE

Tamirat Tola 2:04.58 (record del percorso) Albert Korir 2:06.57 Shura Kitata 2:07.11 Abdi Nageeye 2:10.21 Koen Naert 2:10.25 Maru Teferi 2:10.28 Iliass Aouani 2:10.54 Edward Cheserek 2:11.07 Jemal Yimer 2:11.31 Futsum Zienasellassie 2:12.09

ORDINE DI ARRIVO FEMMINILE