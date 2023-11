Highlights e gol Carrarese-Pescara 1-0: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 32

La Carrarese si impone di misura sul Pescara, termina 1-0 allo Stadio dei Marmi. Padroni di casa in vantaggio nella prima frazione di gioco con la bellissima rete di Panico. Seconda frazione a ritmi bassi e zero marcature, delfini che stallano in quinta posizione. Di seguito il video con gli highlights.