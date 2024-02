LIVE – Tuffi, Mondiali Doha 2024: preliminari trampolino 3m maschile in DIRETTA

Proseguono le gare dei tuffi ai Mondiali di nuoto di Doha 2024 con i preliminari del trampolino 3m maschile. I due azzurri Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia dopo lo splendido argento nel sincro cercano ora di compiere l’impresa anche nell’individuale, a cominciare dalla qualificazione in finale. Si prevede grande battaglia: chi otterrà la qualificazione? L’appuntamento è per martedì 6 febbraio alle ore 8.00 italiane all’Hamad Aquatics Centre di Doha, in Qatar.

08.24 – Quinto il malesiano Ooi.

08.22 – A breve Tocci.

08.16 – Il britannico Laugher davanti a tutti, 76.50 per lui.

08.13 – 63.55 per il coreano Yi, che si mette in terza posizione.

08.10 – Secondo il cinese Sakai con 66.00

08.08 – Il messicano Olivera Ibarra fa il vuoto, 74.80 per lui.

08.07 – Al momento in testa il britannico Haslam con 61.50. Stesso punteggio per il coreano Woo.

08.05 – Italia in gara con i soliti Tocci e Marsaglia, a caccia di un posto nella semifinale di domani.

08.02 – Buongiorno amici di Sportface, a breve inizieranno i preliminari del trampolino 3 metri maschile.