LIV Golf, a Las Vegas il secondo torneo: Niemann sogna una nuova impresa, riflettori puntati su Rahm

La LIV Golf come antipasto del Super Bowl. Di certo i riflettori dello sport mondiale si apprestano ad essere puntati su Las Vegas, in vista del confronto tra Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers che si contenderanno il titolo domenica 11 febbraio. Prima però, ad aprire una settimana di grande show, sarà, dall’8 al 10 febbraio, il Liv Golf Las Vegas, il secondo torneo della Superlega araba 2024, in programma sul percorso del Las Vegas Country Club (par 72 di 7.203 yard). Dopo la domenica indimenticabile in Messico, Joaquin Niemann sogna una nuova impresa. Grande attesa per vedere all’opera Jon Rahm, lo sportivo più pagato al mondo, reduce dal successo del suo team, il “Legion XIII”, nella competizione a squadre. Tra i campioni Major, ambiscono a un ruolo da protagonisti anche l’australiano Cameron Smith, gli americani Brooks Koepka e Dustin Johnson, e Garcia. Occasione anche per Talor Gooch che, nel 2023, ha vinto la classifica individuale della LIV Golf.