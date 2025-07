Al Festival Olimpico della Gioventù Europea di Skopje, la prima giornata per gli Azzurrini del Judo si chiude con un quinto posto e due settimi.

Prima giornata di gara al Festival Olimpico della Gioventù Europea di Skopje per gli azzurrini. Flavia Gresi (Asd Nippon Club) si ferma ai piedi del podio dopo aver superato Remigio Ruiz (ESP) ai quarti di finale ed aver subito una sconfitta in semifinale per mano della belga Peeters. Nella finale per la medaglia di bronzo affronta Takacs (HUN) ma subisce un ippon.

Settimo posto per Thomas Ghidoni (Asd Judo Insieme) nei -55 kg e Aurora Ferro (Asd Mandraccio Roma) nei -44 kg, entrambi eliminati durante gli incontri di ripescaggio.

Domani in gara Giuseppe Gesuele (-60 kg) affronterà Afxentiou (CYP), Simone Iurato (-66 kg) sarà opposto a Pasic (BIH) e Iulia Airola Granaci (- 52 kg) alla serba Jovanovic.