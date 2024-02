Improvviso strappo in borsa per la Juventus. Il titolo del club bianconero a Piazza Affari questa mattina si è impennato toccando un massimo di 2.6 euro ad azione con un rialzo di quasi il 10%, per la precisione del 9.4%, poi il rialzo stesso di è ridimensionato al 4% per un totale di euro 2.47 ad azione, restando comunque ragguardevole.