Cremonese-Juventus, rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 38

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa Juventus-Cremonese: “Se Pogba continua così, e tutto va liscio, nel giro di 15-20 giorni potrà essere a disposizione. Chiesa sta meglio ed è pronto per fare un segmento di gara”. No comment su mercato e inchiesta Prisma. Di seguito ecco il video integrale della conferenza del tecnico.

VIDEO