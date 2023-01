Lecce-Lazio, Sarri in conferenza stampa: data, orario e streaming

Tutto pronto per Lecce-Lazio. Alla vigilia del match dell’undicesima giornata di Serie A, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri parlerà oggi, martedì 3 gennaio, in conferenza stampa alle ore 13:00 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. La conferenza sarà trasmessa sui canali ufficiali biancocelesti: Lazio Style Radio (89.3 FM), Lazio Style Channel (233 di Sky) mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Quali saranno le dichiarazioni di Maurizio Sarri? Scopriamolo insieme.

