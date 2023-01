LIVE – Biathlon, staffetta maschile Anterselva 2023: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale della staffetta maschile di Anterselva, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. L’Italia schiera in prima frazione Patrick Braunhofer seguito da Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e il debuttante Elia Zeni. Appuntamento alle ore 14.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

15.45- Vince la Norvegia in 1:11:50.2! Francia seconda con 59.0 di ritardo. Germania terza e Svezia quarta, che ha superato l’Italia. Azzurri quinti al traguardo!

15.36- Ultimo poligono. Una ricarica utilizzata dalla Norvegia, due per la Francia, giro di penalità per la Germania! Una ricarica per l’Italia con Zeni! Ora gli azzurri devono difendere il quarto posto dalla Svezia.

15.35- Norvegia, Francia e Germania solide nelle prime tre posizioni. L’Italia resiste al quarto posto.

15.30- Settimo poligono in corso, una ricarica per la Norvegia. La Francia riparte, poi due ricariche per la Germania. 5/5 per l’Italia con Zeni!

15.27- La Norvegia consolida il primato, con Francia e Germania ad inseguire.

15.24- Si procede con il terzo e ultimo cambio. Christiansen per la Norvegia e Fillon-Maillet per la Francia. Per la Germania Rees e per l’Italia Zeni.

15.22- Guida la Norvegia, Francia seconda con 27.3 di distacco ai 22.2 km. Germania terza e Italia quarta.

15.18- Sesto poligono. Norvegia che riparte con un 5/5 di Johannes Boe, bene anche la Francia con lo zero. Zero anche per la Germania, l’Italia riparte con due ricariche.

15.15- Norvegia prima, seconda la Francia e terza la Germania. Quarta posizione per l’Italia dopo 18.3 km di gara.

15.12- Si giunge al quinto poligono di gara. Due ricariche per la Norvegia, zero per la Francia, tre ricariche per la Germania. Per l’Italia 5/5 con Bionaz!

15.06- Si procede ai cambi, Italia in pista con Didier Bionaz.

15.05- Dopo 13.3 km guida la Norvegia, segue a 8.6 di ritardo la Francia. Poi Germania e Italia.

15.00- Una ricarica per la Francia al quarto poligono, bene la Norvegia e la Germania. Due ricariche per Giacomel, Italia ora al quarto posto!

14.55- Si giunge al terzo poligono di gara. Una ricarica per la Francia, anche per Norvegia e Germania. 5/5 per Giacomel!

14.52- Guida la Francia ai 9.7 km, davanti a Norvegia e Svizzera. Italia la momento 11esima.

14.46- Si procede al cambio, per l’Italia in pista Tommaso Giacomel.

14.42- Secondo poligono di gara. La Francia non sbaglia, la Svizzera riparte con una ricarica, così come la Norvegia. Una ricarica per l’Italia, che riparte da decima.

14.40- Guida la Norvegia, davanti a Svizzera e Repubblica Ceca. Italia ottava dopo 4,7 km.

14.36- Primo poligono. Bene l’Italia 5/5, zero anche per Svizzera e Finlandia. Errori per Francia e Germania.

14.35- Guida la Francia con Guigonnat, poi la Svezia e la Repubblica Ceca. Italia settima per ora.

14.30- Si comincia! Per l’Italia in pista Braunhofer.

14.25- Amici e amiche di Sportface.it benvenuti alla diretta testuale della staffetta maschile di biathlon ad Anterselva, valida per la Coppa del Mondo 2022/23. Ancora pochi istanti al via!