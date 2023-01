Australian Open 2023, Sinner dopo sconfitta contro Tsitsipas: “Fa male, ma andiamo avanti”

“Ho sbagliato al quinto, ho servito peggio e lui meglio. Ho provato a spingere ma non è andata bene. Peccato, la partita era buona e stavo giocando in modo giusto, anche i primi due set erano di ottimo livello”. Jannik Sinner interviene così dopo la sconfitta al quinto set contro Stefanos Tsitsipas agli ottavi di finale degli Australian Open 2023. L’azzurro ha comunque dimostrato di essere al livello dei più forti al mondo: “Ti alleni per questo. Mi sento più forte fisicamente, potevo stare ancora in campo. Fa male uscire ma andiamo avanti”.