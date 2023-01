Biathlon, staffetta maschile Anterselva 2023: start list, pettorali e italiani in gara

La start list e i pettorali della staffetta maschile di Anterselva, valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. La prova a squadre chiude il weekend italiano e rimanda all’appuntamento con i Mondiali di Oberhof. L’Italia opta per una formazione sperimentale, con Patrick Braunhofer al lancio seguito da Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e il debuttante Elia Zeni. In tutto sono 21 le squadre al via, con la Norvegia logica favorita d’obbligo: i norge schierano i carichi pesanti senza assenze, con Laegreid al lancio seguito dai fratelli Tarjei e Johannes Boe prima di Christiansen a chiudere il quartetto. Di seguito il dettaglio della start list con tutte le formazioni.

Staffetta maschile Anterselva 2023

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r LAEGREID Sturla Holm

1-2 g BOE Tarjei

1-3 y BOE Johannes Thingnes

1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad

2 GER – GERMANY

2-1 r ZOBEL David

2-2 g KUEHN Johannes

2-3 y DOLL Benedikt

2-4 b REES Roman

3 FRA – FRANCE

3-1 r GUIGONNAT Antonin

3-2 g CLAUDE Fabien

3-3 y JACQUELIN Emilien

3-4 b FILLON MAILLET Quentin

4 SWE – SWEDEN 2

4-1 r NELIN Jesper

4-2 g FEMLING Peppe

4-3 y PONSILUOMA Martin

4-4 b SAMUELSSON Sebastian

5 AUT – AUSTRIA

5-1 r KOMATZ David

5-2 g EDER Simon

5-3 y UNTERWEGER Dominic

5-4 b JAKOB Patrick

6 FIN – FINLAND

6-1 r HARJULA Tuomas

6-2 g RANTA Jaakko

6-3 y SEPPALA Tero

6-4 b HIIDENSALO Olli

7 CZE – CZECH REPUBLIC 3

7-1 r KRCMAR Michal

7-2 g MIKYSKA Tomas

7-3 y VACLAVIK Adam

7-4 b STVRTECKY Jakub

ITA – ITALY

8-1 r BRAUNHOFER Patrick

8-2 g GIACOMEL Tommaso

8-3 y BIONAZ Didier

8-4 b ZENI Elia

9 UKR – UKRAINE

9-1 r PRYMA Artem

9-2 g NASYKO Denys

9-3 y TSYMBAL Bogdan

9-4 b DUDCHENKO Anton

10 SLO – SLOVENIA 4

10-1 r CISAR Alex

10-2 g DOVZAN Miha

10-3 y TRSAN Rok

10-4 b VIDMAR Anton

11 USA – UNITED STATES

11-1 r SCHOMMER Paul

11-2 g GERMAIN Maxime

11-3 y CERVENKA Vaclav

11-4 b NIELSEN Camren

12 LTU – LITHUANIA

12-1 r KAUKENAS Tomas

12-2 g ROMANOV Nikita

12-3 y FOMIN Maksim

12-4 b MACKINE Jokubas

13 ROU – ROMANIA 5

13-1 r BUTA George

13-2 g SHAMAEV Dmitrii

13-3 y COLTEA George

13-4 b FLORE Raul

14 SUI – SWITZERLAND

14-1 r STALDER Sebastian

14-2 g WIESTNER Serafin

14-3 y HARTWEG Niklas

14-4 b FINELLO Jeremy

15 CAN – CANADA

15-1 r PLETZ Logan

15-2 g GOW Christian

15-3 y CONNELLY Zachary

15-4 b RUNNALLS Adam

16 POL – POLAND 6

16-1 r ZAWOL Marcin

16-2 g GUNKA Jan

16-3 y GUZIK Grzegorz

16-4 b SKORUSA Wojciech

17 BUL – BULGARIA

17-1 r TODEV Blagoy

17-2 g SINAPOV Anton

17-3 y VASILEV Konstantin

17-4 b ILIEV Vladimir

18 EST – ESTONIA

18-1 r ZAHKNA Rene

18-2 g SIIMER Kristo

18-3 y EPNER Markus Rene

18-4 b RAENKEL Raido

19 KAZ – KAZAKHSTAN 7

19-1 r SIRIK Sergey

19-2 g DYUSSENOV Asset

19-3 y AKIMOV Nikita

19-4 b BELETSKIY Danil

20 MDA – MOLDOVA

20-1 r MAKAROV Maksim

20-2 g MAGAZEEV Pavel

20-3 y USOV Mihail

20-4 b USOV Andrei

21 LAT – LATVIA

21-1 r RASTORGUJEVS Andrejs

21-2 g BIRKENTALS Renars

21-3 y MISE Edgars

21-4 b PATRIJUKS Aleksandrs