Jabeur-Sabalenka in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Wimbledon 2023

Ons Jabeur sfiderà Aryna Sabalenka nella semifinale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. La giocatrice tunisina ha vendicato la sconfitta subita in finale lo scorso anno da Rybakina e punta a tornarci in finale. L’ostacolo sulla sua strada non è però dei più semplici da superare. Si tratta infatti della bielorussa Sabalenka, numero uno della Race, a una sola vittoria dal numero uno del mondo e grande protagonista di quest’edizione dello slam londinese. Ad eccezione del match contro Gracheva, ha infatti sempre dominato ed è approdata in semifinale senza faticare. Sabalenka è anche avanti 3-1 nei precedenti e ha vinto l’unico andato in scena su erba, proprio a Wimbledon ai quarti di finale nel 2021.

Jabeur e Sabalenka scenderanno in campo giovedì 13 luglio come secondo match sul Centrale dalle ore 14:30 (al termine di Svitolina-Vondrousova). A detenere i diritti televisivi del torneo è Sky Sport, pertanto sarà possibile vedere il match sui canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.