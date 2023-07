Aston Villa, preso Pau Torres dal Villareal: accordo intorno ai 32 milioni di euro

Pau Torres approda in Premier League, all’Aston Villa dove ritrova il tecnico Unai Emery. Il difensore spagnolo 26enne lascia quindi il Villareal, squadra della sua città natale, dove era approdato in prima squadra nel 2017. L’accordo tra gli inglesi e il Sottomarino Giallo si è trovato sulla base di circa 32 milioni di euro, una cifra non di poco conto per un giocatore che era sul taccuino anche di altri club europei, tra cui la Juventus. Come detto, Pau Torres ritrova Unai Emery: i due insieme hanno vinto l’Europa League nel 2021 e nel 2022 hanno raggiunto le semifinali di Champions League. In questa stagione invece l’Aston Villa giocherà la Conference League.