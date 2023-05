Internazionali d’Italia 2023, Giorgi batte Alexandrova e vola al terzo turno

Giorgi batte Alexandrova 6-4 6-2 nel match valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2023. Un’ora e 2o minuti di grande tennis dell’azzurra che elimina la testa di serie numero 15 spinta dal pubblico del campo Pietrangeli senza particolari difficoltà. Terza vittoria per l’italiana in quattro sfide con Alexandrova, la più recente era la sconfitta a San Pietroburgo nel 2022, che avanza al terzo turno dove affronterà la ceca Muchova, che ha vinto in rimonta contro Martina Trevisan 3-6 6-3 7-5. Esce anche Pigato contro Kasatkina in due set. La russa lascia soli tre game alla giovanissima azzurra, classe 2003 e numero 483 del ranking Wta, vincendo 6-1 6-2 senza patemi.

Primo set con Camila scatta meglio dai blocchi, tenendo il suo servizio a quindici e ottenendo poi subito il break ai vantaggi alla quarta occasione utile. Arriva immediato il controbreak dell’avversaria, anche grazie ad un paio di doppi falli della tennista marchigiana. Alexandrova in generale fatica molto in questo inizio alla battuta ed è costretta ai vantaggi in un altro paio di game, riuscendoli però a tenere e portandosi sul 3-3. Nel settimo game è invece Giorgi che annulla una palla break che avrebbe portato per la prima volta la russa in vantaggio, portandosi sul 4-3. Nel decimo game Giorgi gioca il suo miglior game trovando due vincenti di dritto e uno di rovescio strappando il servizio ad Alexandrova vincendo il primo set 6-4. La seconda italiana rimasta in tabellone, Jasmine Paolini, giocherà non prima delle 21 contro la testa di serie numero 7 Rybakina.

Secondo set con Giorgi che tiene il servizio a 0 nel primo game e sfrutta un gioco disastroso di Alexandrova, con tre doppi falli, per andare avanti di un break in apertura di set. L’azzurra non sbaglia e conferma il break portandosi sul 3-0. Giorgi salva una palla break nel quinto game con un ottimo dritto salendo 4-1 e servizio Alexandrova. Due turni di battuta rapidi e si arriva sul 5-2 con la russa a servire per rimanere nel match. Giorgi si procura due match point che però vanifica con due errori di rovescio. Si va ai vantaggi dove Giorgi sfrutta il quinto match point per volare al terzo turno.