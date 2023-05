Gravina: “Il movimento dilettantistico aiuta tutto il sistema”

“Il calcio dei dilettanti non rappresenta solo un numero, visto che il 90% dei tesserati in Italia non è professionista, ma soprattutto qualitativo, per i valori umani che porta in campo, come il fair play. E’ un mondo che dà forza a tutto il sistema”. Queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante un evento organizzato a Milano dal Panathlon Club, in collaborazione con il Comitato Lombardia LND e in memoria di Carlo Tavecchio, ex numero 1 della Federcalcio e della Lega Dilettanti, scomparso lo scorso 28 gennaio.