Pentathlon moderno, World Cup Sofia 2023: azzurri out in semifinale, domani fari puntati su Frezza

Out in semifinale entrambi gli azzurri impegnati in World Cup 2023 di Sofia di pentathlon moderno. Sia Stefano Frezza (Aeronautica Militare) che Roberto Micheli (Fiamme Oro) non sono riusciti a centrare l’accesso in finale dopo aver gareggiato nella semifinale A. Frezza ha chiuso all’undicesimo posto con 1136 punti, Micheli sedicesimo con 1109 e termina dunque la loro avventura in Bulgaria. Domani, invece, occhi puntati su Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) impegnata in una finale in cui le atlete affronteranno le prove di equitazione, scherma Bonus Round, nuoto e laser run, partendo dal punteggio del Ranking Round di scherma (225 punti per l’azzurra).