Indian Wells 2023: Sinner mette nel mirino la semifinale, sulla sua strada il campione uscente Fritz

Vietato andare a dormire. Alle ore 23:00 di stasera, giovedì 16 marzo, Jannik Sinner torna in campo nel Masters 1000 di Indian Wells 2023 per il match di quarti di finale contro Taylor Fritz. Dopo tre vittorie maturate in due set, contro Gasquet, Mannarino e Wawrinka, l’asticella ora si alza notevolmente. Sulla strada dell’azzurro ci sarà infatti il campione in carica nonché quarta forza del seeding, che si è spinto fino ai quarti perdendo un solo set, il primo del torneo, contro il connazionale Ben Shelton. Poi sono arrivati due successi piuttosto agevoli contro Baez e Fucsovics. Nonostante il sostegno del pubblico di casa e una grande esperienza sul cemento, superficie su cui Fritz è cresciuto e che si sposa benissimo con il suo tennis, secondo i bookmakers sarà Sinner a partire leggermente favorito.

A dirla tutta non c’è da essere particolarmente sorpresi visto il periodo di forma che sta attraversando Sinner. Dopo la bella trasferta australiana, con l’apice nello splendido match (purtroppo culminato con una sconfitta) contro Tsitsipas a Melbourne, Sinner ha brillato sul cemento indoor europeo, vincendo il titolo a Marsiglia e venendo sconfitto in finale a Rotterdam solo da un alieno come Medvedev. L’azzurro ha quindi confermato il suo ottimo momento nel deserto californiano, portando a casa tre match tutt’altro che scontati, in cui era il favorito e dunque aveva la pressione (quasi l’obbligo) di vincere.

Il match si prospetta molto equilibrato e non è da escludere che possa essere il tie-break l’epilogo di almeno un set. Se Fritz ha un servizio migliore di quello dell’azzurro, Sinner compensa con la risposta. Discorso simile da fondocampo, con le accelerazioni di dritto dello statunitense che potrebbero fare male, ma con il rovescio di Jannik nettamente superiore. L’azzurro verosimilmente cercherà dunque di impostare lo scambio su questa diagonale e di tenere Fritz lontano dalla riga di fondo. Non è infatti una sorpresa che quando Taylor mette i piedi in campo sono guai seri.

L’unico precedente tra i due è andato in scena proprio a Indian Wells, nell’inusuale edizione di due anni fa che si disputò a ottobre. A trionfare fu in due set l’americano, che ancora non era il top 10 di adesso ma non incontrava neppure il Sinner di adesso.

Match di grande importanza per entrambi i giocatori, a caccia di una semifinale nel primo Masters 1000 della stagione. Per Fritz sarebbe importante difendere più punti possibili e magari puntare a confermarsi. Per Sinner è invece fondamentale spingersi più in fondo possibile a tutti i tornei a cui prende parte, specialmente se la sua ambizione è qualificarsi a Torino, e una semifinale in California sarebbe un risultato più che prestigioso. Ad attendere il vincente di questa sfida sarà il vincente di un altro derby tra teste di serie, con la #1 Carlos Alcaraz che sfida la #8 Felix Auger-Aliassime. Anche in ottica potenziale finale contro Medvedev, in questo lato del tabellone è tutto aperto e ognuno dei quattro giocatori ha chance.