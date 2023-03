Super-G femminile finali Soldeu 2023, risultati e classifica: Lara Gut-Behrami si prende gara e Coppa di specialità

Lara Gut-Behrami si aggiudica il Super-G nella tappa finale di Soldeu e conquista per la quarta volta in carriera la Coppa di specialità. Nulla da fare per Elena Curtoni, che partiva quest’oggi con il pettorale rosso in Andorra, ma protagonista di una prova incolore che la trascina addirittura fuori dal podio nella classifica. Superba invece la prova della sciatrice elvetica, che era chiamata ad un’impresa e non ha deluso da campionessa quale è. L’unica in grado di darle filo da torcere è stata una bravissima Federica Brignone, che ha sciato alla grande nella seconda metà di gara, ma i primi due intermedi un pò troppo lenti sono fatali. Alla fine sono 22 i centesimi di ritardo per l’azzurra, che chiude al secondo posto sia nella prova odierna che nella classifica di specialità. Terzo gradino del podio, invece, per Ragnhild Mowinckel.

Una giornata deludente, in fin dei conti, per il team azzurro, che con Curtoni non riesce a raggiungere quello che era l’obiettivo principale in questa gara. La prova generale di squadra è comunque buona, con tutte e quattro le nostre tra le prime 10. Dopo Brignone seconda ci sono anche il settimo posto di Sofia Goggia, l’ottavo di Marta Bassino e il decimo della già citata Curtoni.

LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATA

CLASSIFICA FINALE

1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:26.70

2 BRIGNONE Federica ITA 1:26.92 +0.22

3 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:27.17 +0.47

4 SUTER Corinne SUI 1:27.25 +0.55

5 GISIN Michelle SUI 1:27.52 +0.82

6 HUETTER Cornelia AUT 1:27.53 +0.83

7 GOGGIA Sofia ITA 1:27.73 +1.03

8 BASSINO Marta ITA 1:27.85 +1.15

9 LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:27.89 +1.19

10 CURTONI Elena ITA 1:27.93 +1.23

11 GAUCHE Laura FRA 1:28.02 +1.32

12 WORLEY Tessa FRA 1:28.04 +1.34

13 FLURY Jasmine SUI 1:28.14 +1.44

14 SHIFFRIN Mikaela USA 1:28.16 +1.46

15 HAEHLEN Joana SUI 1:28.43 +1.73

16 PUCHNER Mirjam AUT 1:28.51 +1.81

17 VENIER Stephanie AUT 1:28.52 +1.82

18 GRITSCH Franziska AUT 1:28.58 +1.88

19 ORTLIEB Nina AUT 1:28.65 +1.95

20 VLHOVA Petra SVK 1:28.78 +2.08

21 HOLDENER Wendy SUI 1:28.80 +2.10

22 STUHEC Ilka SLO 1:29.12 +2.42

23 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:30.67 +3.97

24 SCHMIDHOFER Nicole AUT 2:24.96 +58.26

3 WEIDLE Kira GER DNF

21 ROBINSON Alice NZL DNF