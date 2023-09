Hurkacz/Monfils-Auger Aliassime/Shelton stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2023

Hubert Hurkacz/Gael Monfils sfideranno Felix Auger-Aliassime/Ben Shelton nel quarto match della seconda giornata di Laver Cup 2023, in corso a Vancouver, Canada. Queste le coppie scelte dai due capitani per concludere il programma odierno. Certamente, tra i quattro, Hurkacz è colui che ha raggiunto i migliori risultati in doppio (in alcune occasioni in compagnia del nostro Sinner) ed è anche il tennista che lo gioca più spesso.

Hurkacz/Monfils e Auger-Aliassime/Shelton scenderanno in campo nella notte italiana tra sabato 23 e domenica 24 settembre. Il match è in programma sul veloce indoor della Rogers Arena di Vancouver come 2°incontro dalle 04:00 italiane. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport 1 (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery+, Dazn e Sky Go. In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori un’ampia copertura con news, aggiornamenti ed highlights nel corso della manifestazione in corso in Canada.