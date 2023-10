Tabellone Atp 500 Basilea 2023: Rune testa di serie numero uno, Fritz e Ruud a caccia di punti per le Finals

E’ stato ufficializzato il tabellone dell’Atp 500 di Basilea, in Svizzera. Holger Rune guida il seeding e farà il suo esordio con Kecmanovic. Il danese è a caccia di punti per la qualificazione alle Atp Finals di Torino, in programma al 12 al 19 novembre. Stesso discorso per Ruud e Fritz, rispettivamente teste di serie 2 e 3. Primo turno ostico per il norvegese, che sarà impegnato con Bublik, match più morbido per l’americano, che avrà Purcell. Occhi puntati su Auger-Aliassime, campione uscente del torneo e testa di serie numero 6.

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Rune vs Kecmanovic

Baez vs Q

Murray vs Hanfmann

(8) Korda vs Etcheverry

(3) Fritz vs Purcell

Wawrinka vs Q

Bautista Agut vs Q

(6) Auger-Aliassime vs (WC) Riedi

PARTE BASSA

(5) De Minaur vs Schwartzman

Griekspoor vs Djere

Struff vs Eubanks

(4) Hurkacz vs Lajovic

(7) Jarry vs Mannarino

(SE) Giron vs Humbert

(WC) Stricker vs Q

(2) Ruud vs Bublik