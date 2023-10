Atp Basilea 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money dell’ATP 500 di Basilea 2023, torneo di scena da lunedì 23 a domenica 29 ottobre sui campi in cemento indoor della cittadina elvetica. Non ci sono tennisti italiani ai nastri di partenza. Sono presenti il danese Holger Rune, lo statunitense Taylor Fritz, il norvegese Casper Ruud, il polacco Hubert Hurkacz e il cileno Nicolas Jarry. Tanta attesa anche per i padroni di casa Stan Wawrinka e Dominic Stricker, entrato in tabellone grazie ad una wild card. Gli organizzatori hanno deciso di dare l’invito anche al canadese Felix Auger-Aliassime, altra stella di un evento dal livello decisamente alto. Il prize money totale dell’ATP 500 di Basilea 2023 corrisponde a 2.345.955 euro, di cui 410.660 andranno a colui che alzerà al cielo il trofeo. A completare il bottino ci saranno ben 500 punti valevoli per il ranking maschile.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI ATP BASILEA 2023

PRIMO TURNO – € 17.130 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 32.115 (45 punti)

QUARTI DI FINALE – € 60.165 (90 punti)

SEMIFINALE – € 117.760 (180 punti)

FINALE – € 220.950 (300 punti)

VINCITORE – € 410.660 (500 punti)