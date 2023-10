Caso scommesse, Boniek: “Zalewski giura di non fare parte di questo giro”

Zibi Boniek, ex presidente della federcalcio polacca ed attuale vice presidente della UEFA ha voluto nuovamente difendere il suo connazionale Zalewski, giocatore della Roma. Secondo Corona l’esterno polacco sarebbe coinvolto nel circuito del gioco di scommesse, nonostante non arrivino conferme dalla Porcura. Boniek ha parlato del caso ai microfoni di Rete Sport.

Le parole di Boniek: “Io mi auguro e spero che tutto si risolva presto, che queste notizie siano false. Lui ha dato questa risposta al suo manager, con cui ha parlato, Nicola giura che non fa parte di nessun tipo di giro di scommesse. Il problema di oggi è un altro: una persona può essere infangata in 5 minuti, basta una stupidaggine scritta sui social e dopo qualche minuto sei finito, anche se sei pulito al 100%. Questo modus operandi non va bene. Non voglio più parlare di questa vicenda per il semplice fatto che ho preso una posizione chiara. Quando sono stato intervistato dai giornalisti polacchi, ho detto che Corona non è un giornalista. . Poi ho dichiarato e lo ribadisco che credo a quanto sostiene Zalewski, perchè per me è un ragazzo speciale. E’ del tutto evidente che in assoluto qualcosa stia accadendo, visto che lo stesso Fagioli ha patteggiato e a breve lo farà anche Tonali“.