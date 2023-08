Atp Finals, la Race per Torino 2023 aggiornata: Sinner insegue la qualificazione

La classifica della Race per Torino 2023 aggiornata settimana per settimana. Jannik Sinner è ormai non troppo lontano dalla qualificazione per le Nitto Atp Finals in programma a novembre nel capoluogo piemontese per il terzo anno di fila. Dopo il successo conseguito a Toronto il numero uno d’Italia è salito in quarta posizione, dietro solamente ai tre semi-dominatori della stagione, ovvero Alcaraz, Djokovic e il russo Medvedev. Il margine sull’attuale nono in classifica, ovvero Taylor Fritz, è di quasi 1500 punti. Al momento l’ultimo posto valido per Torino sarebbe di Casper Ruud.

LA RACE AGGIORNATA DELLE FINALS (al 14 agosto 2023):

1. Carlos Alcaraz (ESP) 6855

2. Novak Djokovic (SRB) 5945

3. Daniil Medvedev (RUS) 5300

4. Jannik Sinner (ITA) 4175

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3435

6. Andrey Rublev (RUS) 3270

7. Holger Rune (DEN) 3035

8. Casper Ruud (NOR) 2595

9. Taylor Fritz (USA) 2470

10. Alex De Minaur (AUS) 2325

11. Alexander Zverev (GER) 2310

12. Tommy Paul (USA) 2165