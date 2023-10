Highlights Virtus Bologna-Alba Berlino 87-76, terza giornata Eurolega 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 49

Il video con gli highlights di Virtus Bologna-Alba Berlino 87-76, sfida valida per la terza giornata di Eurolega. Partita sempre in controllo per la squadra di casa, che ha trovato la via del canestro con continuità nell’arco dei 40 minuti tenendo sempre a debita distanza la squadra teutonica. Per le V nere spiccano i 26 con 9/11 dal campo di Toko Shengelia, mentre Mickey e Belinelli ne mettono rispettivamente 15 e 12 a testa. Miglior realizzatore nei tedeschi è Sterling Brown con 17 punti, seguito dall’azzurro Spagnolo con 15 e da Thiemann con 13, a cui ha aggiunto anche 10 rimbalzi.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS