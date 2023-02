Highlights Virtus Bologna-Barcellona 75-92, basket Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 26

La Virtus Bologna perde malamente in casa contro il Barcellona per 75-92. Dopo la vittoria del match di appena un mese fa, in Catalogna, per 75-83, le Vu Nere cadono nella ventiquattresima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Il miglior marcatore dell’incontro è Nikola Mirotic, che mette dentro 17 punti per regalare la vittoria a Barcellona. Ecco gli highlights del match.

CRONACA E TABELLINO

PROGRAMMA TV 24^ GIORNATA

RISULTATI e CLASSIFICA

IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

GLI HIGHLIGHTS