Messico: l’argentino Diego Cocca è il nuovo Ct

La Federcalcio del Messico ha deciso: Diego Cocca sarà il nuovo commissario tecnico. Ad “annunciare”, per modo di dire, il suo approdo sulla panchina messicana, è stata la sua ormai ex società: il Tigres di Monterrey. Il club infatti, in cui era allenatore, ha così comunicato: “Abbiamo deciso di chiudere il contratto con Diego Cocca dopo la sua scelta di accettare il posto di selezionatore della nazionale”.