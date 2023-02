Basket, Eurolega 2022/2023: Bologna perde malamente in casa, con Barcellona è 75-92

La Virtus Bologna perde malamente in casa contro il Barcellona per 75-92. Dopo la vittoria del match di appena un mese fa, in Catalogna, per 75-83, le Vu Nere cadono nella ventiquattresima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Il miglior marcatore dell’incontro è Nikola Mirotic, che mette dentro 17 punti per regalare la vittoria a Barcellona.

LA PARTITA – Mirotic sblocca il match e Laprovittola aiuta gli ospiti a prendere distanza. Bologna però prova a rispondere con Bako da 2. Non basta però, perché gli spagnoli accellerano, arrivando sul 17-22 e chiudendo così il primo quarto. Passa il tempo, cambia il parziale, e Bologna riesce anche a recuperare con Lundberg, arrivando al -2. Da qui poi si scatenao gli spagnoli, lasciando Bologna al palo, passando da +2 a +20, in una chiusura di parziale incredibile. Si va all’intervallo sul risultato di 27-47.

Nel terzo quarto subito Higgins la mette da due, con Barcellona che ritorna a martellare e Bologna che praticamente rimane negli spogliatoi. Ci sono solo gli spagnoli in campo, con il terzo quarto che si chiude addirittura sul risultato di 39-74, con addirittura 35 punti di differenza. Nel finale Bologna prova a salvare la faccia e, tutto sommato, ci riesce anche, mettendo dentro ben 36 punti, ma con Barcellona che ne mette 18, portando a casa una comodissima vittoria, senza nemmeno giocare nell’ultimo quarto. Vittoria spagnola e risultato finale di 75-92.